Трамп заявил, что не хочет называть слова Путина про Украину ложью

Американский лидер Дональд Трамп, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина по Украине, подчеркнул, что не хотел бы использовать слово «ложь», сообщает «Царьград» .

«Все, что я знаю, — это что у нас был хороший разговор, и, скажем, на трех этапах казалось, что будет перемирие, возможно, мир», — уточнил Трамп.

Ранее Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным. Он заявил, что больше не заинтересован в ней.

Глава Белого дома также говорил, что «очень разочарован» в Путине, так как Россия все еще не заключила мирное соглашение с Украиной.