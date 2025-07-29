Трамп заявил, что не хочет называть слова Путина про Украину ложью
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Американский лидер Дональд Трамп, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина по Украине, подчеркнул, что не хотел бы использовать слово «ложь», сообщает «Царьград».
«Все, что я знаю, — это что у нас был хороший разговор, и, скажем, на трех этапах казалось, что будет перемирие, возможно, мир», — уточнил Трамп.
Ранее Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным. Он заявил, что больше не заинтересован в ней.
Глава Белого дома также говорил, что «очень разочарован» в Путине, так как Россия все еще не заключила мирное соглашение с Украиной.