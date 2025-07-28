Трамп заявил, что больше не заинтересован во встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил, что больше не заинтересован в ней, сообщает РИА Новости .

Журналисты спросили у Трампа, когда может состояться его встреча с Путиным. Республиканец отметил, что он не знает. Он добавил, что «больше не заинтересован в переговорах».

При этом он добавил, что ведет с российским лидером «приятные, уважительные разговоры», однако к урегулированию украинского конфликта они не приводят.

Ранее Трамп заявил, что «очень разочарован» в Путине из-за того, что РФ все еще не заключила мирное соглашение с Украиной. Республиканец отметил, что сокращает 50-дневный срок ультиматума, который давал для урегулирования конфликта.