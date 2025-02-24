Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что по-прежнему намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что детали этого вопроса находятся в стадии проработки, сообщает РИА Новости .

«Мы прорабатываем все детали, но да, в какой-то момент я также встречусь с президентом Путиным», — заявил он.

Ранее появилась информация о том, что Трамп приедет в Москву на День Победы и будет сидеть на трибунах рядом с Путиным, распространил французский журнал Point.

Позднее Трамп опроверг сообщения о том, что поедет в Москву. Тогда он кратко ответил на соответствующий вопрос журналистов — не собираюсь.

При этом американский лидер положительно оценил переговоры США и РФ по урегулированию украинского кризиса. По его словам, беседа Вашингтона и Москвы идет очень хорошо.