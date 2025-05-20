Трамп заявил, что конфликт на Украине должен был оставаться проблемой Европы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не нужно было вмешиваться в украинский конфликт, который должен был оставаться проблемой Европы, пишет ТАСС .

По его словам, это была европейская ситуация.

«Она должна была остаться европейской, но мы [вмешались], потому что предыдущая администрация [США] решительно посчитала, что мы должны быть вовлечены», — отметил он.

Также президент США добавил, что если прогресса в урегулировании конфликта не будет, что Соединенные Штаты уступят роль в этом процессе Европе.

Ранее сообщалось, что 19 мая состоялся телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. По итогу переговоров Трамп заявил, что второй раунд переговоров между Москвой и Киевом может касаться темы остановки боевых действий, а состояться может на территории Ватикана.