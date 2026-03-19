Трамп заявил, что Израиль не будет наносить удары по нефтегазовым объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил, что дал указание премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху воздержаться от атак на иранскую нефтегазовую инфраструктуру и получил соответствующие гарантии, сообщает ТАСС .

Отвечая на вопросы прессы в ходе встречи с японским премьером Санаэ Такаичи в Белом доме, американский лидер заявил, что велел Нетаньяху прекратить это (удары по нефтегазовым объектам — ред.), и он прекратит.

Трамп отметил, что, хотя США и Израиль действуют суверенно, они согласовывают свои шаги.

«Периодически он (Нетаньяху — ред.) что-то предпринимает, и если мне это не нравится, то мы этого не делаем», — сказал Трамп.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля после того, как США и Израиль атаковали Иран. Целью операции является помешать Ирану заполучить собственное ядерное оружие.

Тегеран, в свою очередь, начал отвечать на агрессию ударами по территории противника и американским военным базам в регионе.

