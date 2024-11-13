Трамп захотел на третий президентский срок

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не против идеи в третий занять пост главы государства в будущем вопреки законам страны, если «удастся придумать что-то еще». Пока что это запрещено Конституцией Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости .

С таким заявлением Трамп выступил во время обращения к республиканцам в центре Вашингтона.

«Думаю, я не буду снова баллотироваться, если только вы не скажете: „Он хороший, нам нужно что-то придумать“», — сказал избранный глава государства, после чего собравшиеся засмеялись.

Дональд Трамп должен официально вернуться в Овальный кабинет 20 января 2025 года, когда пройдет его инаугурация.

Согласно действующей Конституции США, один человек не может занимать президентский пост более 2-х раз, даже если его назначения шли не подряд. Ранее Трамп уже избирался на высший пост в Соединенных Штатах, будущее переизбрание станет для него вторым по счету.

Между тем близкий к республиканской партии телеканал Fox News со ссылкой на источники заявил, что вскоре Трамп должен выбрать спецпосланника по Украине, который будет работать над переговорами по окончанию украинского конфликта. Ожидается, что им станет «очень высокопоставленный» человек, работа которого оплачиваться не будет.

13 ноября газета The Washington Post также написала, что европейские союзники Киева больше не считают «маргинальной» идею переговоров, при которых Украины пойдет на территориальные уступки в пользу России. Подобные мнения начали набирать силу после того, как победа Трампа на президентских выборах в США стала очевидной.