Трамп выступил за размещение «миротворцев» на Украине по согласованию сторон

Американский президент Дональд Трамп выступил за размещение на Украине миротворческих сил в приемлемой для всех сторон форме, сообщает РИА Новости .

«Нам нужны миротворческие (Силы — Прим. ред.)… в форме, которая приемлема для каждого», — отметил он.

Присутствие европейских военных в качестве миротворческих сил на территории Украины после завершения кризиса не должно обернуться проблемой. Во всяком случае, американский президент Дональд Трамп заявил, что не видит в этом опасности.

Ранее Европа заявила, что хочет разместить на территории Украины до 30 тысяч военных, которые будут служить некой «демонстрационной силой».