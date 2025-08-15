Трамп выехал из Белого дома на авиабазу Эндрюс, откуда полетит на Аляску

Президент США Дональд Трамп готовится к встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Он уже находится в пути к месту переговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Республиканец выехал из Белого дома на авиабазу Эндрюс около 7:32 по местному времени (14:32 мск). Именно оттуда он полетит на саммит РФ и США в Анкоридже. Отмечается, что Трамп сел в служебный автомобиль, будучи «в красном галстуке».

Сами переговоры на Аляске начнутся в 11:00 по местному времени. По Москве это 22:00.

Между тем несколько российских самолетов уже прибыли в Анкоридж. Так, туда уже прилетели отечественные переговорщики — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и посол страны в США Александр Дарчиев. Сначала Путин и Трамп проведут диалог тет-а-тет, а затем состоится встрече делегаций.