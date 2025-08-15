Лавров и посол Дарчиев приехали на Аляску, где ожидается саммит Путина и Трампа
Фото - © РИА Новости, Максим Блинов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и посол страны в США Александр Дарчиев приехали на американскую Аляску. Глава МИД входит в одну из делегаций России, которые поучаствуют в переговорах с властями Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.
Встреча между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом пройдет в Анкоридже на Аляске 15 августа в 22:30 по московскому времени. Саммит организуют на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.
Путин и Трамп планируют сначала провести встречу один на один, а потом в составе делегаций. Затем переговоры организуют за рабочим завтраком.
На встрече планируют обсудить урегулирование украинского конфликта. Лидеры стран могут поговорить о сотрудничестве России и США. Помимо этого, Путин и Трамп обсудят обеспечение мира и безопасности, вопросы, связанные с мировой и региональной повесткой.
Во время встречи не планируют подписывать документы. О договоренностях лидеры стран собираются рассказать на совместной пресс-конференции.