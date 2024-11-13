Трамп выдвинул телеведущего Хегсета на пост министра обороны США

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Избранный президент США Дональд Трамп предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на должность главы Пентагона, пишет ТАСС .

«Для меня честь объявить, что я выдвигаю кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны, — говорится в заявлении американского президента.

Трамп назвал Хегсета жестким и умным. По его словам, он верит в то, что Америка должна быть на первом месте.

«С Питом враги Америки будут знать, что наши войска снова будут великими», — отметил Трамп.

На выборах президента США 5 ноября Дональд Трамп одержал уверенную победу.

Ранее Трамп назначил на должность советника по национальной безопасности конгрессмена от Флориды Майка Уолтца. По данным иностранных СМИ, Уолтц является фанатичным критиком действующего президента Джо Байдена.