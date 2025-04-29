Трамп в шутку признался, что хотел бы стать папой римским

Американский президент Дональд Трамп на лужайке Белого дома пообщался с журналистами и ответил на вопрос, кого хотел бы видеть в должности папы римского после смерти папы римского Франциска, пишет РИА Новости .

«Я бы хотел быть папой римским. Я был бы своим главным выбором», — заявил Трамп, отвечая на вопрос, кто, по его мнению, самая достойная кандидатура на данный пост.

Позднее Трамп перевел разговор в серьезное русло и подчеркнул, что в настоящее время не имеет никаких предпочтений насчет того, кто станет новым главой католической церкви.

Папа римский Франциск скончался 21 апреля 2025 года. Причиной смерти стал инсульт, который вызвал проблемы с сердцем. Заупокойная месса состоялась 26 апреля, после чего тело понтифика предали земле.

Проститься с папой римским Франциском приезжал ряд делегаций из разных стран мира. Американский президент присутствовал на траурной церемонии. Он приезжал в Ватикан вместе с супругой Меланьей. Перед началом похорон он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, договорился с ним провести дополнительные переговоры после завершения церемонии, но как только похороны состоялись, стремительно покинул Ватикан.

Ранее РИАМО в большом материале подробно рассказал, как в Ватикане выбирают нового папу римского, почему это мероприятие полностью закрыто и кто имеет право голоса.