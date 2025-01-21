Трамп в день инаугурации упомянул Украину только один раз

Президент США Дональд Трамп в день своей инаугурации упомянул Украину лишь однажды. Он сказал, что за время его президентства конфликта бы не было, сообщает РИА Новости .

«Война на Украине никогда бы не случилась», -заявил он на инаугурационном параде в вашингтонской Capital One Arena.

Ранее Трамп заявлял, что после инаугурации планирует созвониться с президентом России Владимиром Путиным в короткие сроки и обсудить украинский вопрос. В свою очередь российский лидер поздравил Трампа со вступлением в должность и обозначил условия, при которых этот вопрос может обсуждаться.

Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США.

Церемония инаугурации состоялась в понедельник в Капитолии. Трамп принял присягу, произнеся традиционные для нее слова и положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна. Он официально стал президентом США.