Трамп в день инаугурации упомянул Украину только один раз
Президент США Дональд Трамп в день своей инаугурации упомянул Украину лишь однажды. Он сказал, что за время его президентства конфликта бы не было, сообщает РИА Новости.
«Война на Украине никогда бы не случилась», -заявил он на инаугурационном параде в вашингтонской Capital One Arena.
Ранее Трамп заявлял, что после инаугурации планирует созвониться с президентом России Владимиром Путиным в короткие сроки и обсудить украинский вопрос. В свою очередь российский лидер поздравил Трампа со вступлением в должность и обозначил условия, при которых этот вопрос может обсуждаться.
Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США.
Церемония инаугурации состоялась в понедельник в Капитолии. Трамп принял присягу, произнеся традиционные для нее слова и положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна. Он официально стал президентом США.