Президент США Дональд Трамп заявил, что у украинского конфликта есть все шансы перерасти в третью мировую войну, но Вашингтон сделает все возможное, чтобы этого не допустить, пишет РИА Новости .

Трамп считает, что, несмотря на то, что у украинского конфликта есть шанс стать началом третьей мировой войны, также есть все предпосылки к тому, чтобы он завершился в течение ближайших недель. Со своей стороны Вашингтон обещал сделать все, чтобы третьей мировой войны не случилось.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на завершение конфликта в 2025 году. При этом он допустил повторения ситуации через 10 лет, если Киев к этому не подготовится.

При этом депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение, что на самом деле Зеленский не хочет завершать конфликт в течение ближайших двух лет. Он считает, что нелегитимный президент хочет дотянуть до промежуточных выборов в конгресс США.