Зеленский назвал срок ожидаемого завершения конфликта на Украине

Зеленский заявил, что надеется на завершение конфликта на Украине в 2025 году

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что надеется на завершение конфликта с Россией в 2025 году, «а не через три года». Политик назвал это «очень сложной ситуацией», сообщает «РБК-Украина» .

«Мы надеемся, что сможем закончить [конфликт] в этом году, а не через три года. Это очень сложная ситуация», — сказал украинский лидер.

Зеленский также считает, что конфликт на Украине может вновь начаться «через 10 лет», если Киев не будет готов к нему.

Тем временем газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США вместе с Россией и Китаем могут выступить в Совбезе ООН против заявлений в поддержку Украины. Ранее американские власти предложили свою версию резолюции Генассамблеи ООН, в которой «действия Украины приравниваются к действиям России».