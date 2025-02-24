Зеленский рассчитывает продлить конфликт на Украине еще на 2 года

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает продлить конфликт в стране еще на два года, сообщает РИА Новости .

Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, считает, что такой вывод можно сделать из суммы в 100 млрд долларов вокруг которой «ходит» Зеленский. По его словам, сейчас война обходится в 52,6 млрд долларов в год.

«Этот срок Зеленскому и его спонсорам из „дипстейт“ нужен для того, чтобы протянуть до промежуточных выборов в конгресс США», — объяснил депутат ВР.

Цель украинского лидера лишить нынешнего президента США Дональда Трампа большинства голосов в нижней палате парламента. При этом Дубинский считает, что задумка Зеленского нереализуемая. Президент делает все, чтобы США и Россия считали его главным препятствием в завершении войны.

Ранее Верховная рада Украины провалила голосование, в котором было сказано, что Зеленский должен продолжать исполнять полномочия до избрания следующего президента в соответствии с частью 1 статьи 108 конституции государства.