Трамп: Уиткофф провел очень продуктивную встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его спецпосланник Стив Уиткофф «достиг большого прогресса» на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

Республиканец назвал прошедшую встречу в Кремле «очень продуктивной». Трамп отметил, что после беседы Уиткоффа и Путина связался с некоторыми европейскими союзниками и проинформировал их.

Президент США добавил, что «все согласны с тем, что конфликт на Украине должен закончиться». По его словам, в ближайшие дни и недели в этом направлении «будет вестись работа».

Между тем в Белом доме тоже отметили, что встреча Уиткоффа и Путина прошла «хорошо». Вместе с тем там указали на то, что Вашингтон вскоре примет решение по поводу того, вводить ли новые санкции против РФ.

6 августа в Кремле прошли переговоры Путина и Уиткоффа. Они обсудили в том числе урегулирование украинского конфликта. Россия передала США сигналы по Украине.