Рубио позвонил Уиткоффу после его встречи с Путиным

У госсекретаря США Марко Рубио состоялся телефонный разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, который 6 августа посетил Россию и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РБК .

Госсекретарь США надеется, что скоро будут сделаны некие заявления по итогам встречи в Кремле. По его словам, они могут быть как положительными, так и нет.

Также Рубио отметил, что Вашингтон вскоре примет решение по поводу того, вводить ли новые санкции против РФ.

6 августа президент РФ принял в Кремле Уиткоффа. Они в том числе обсудили решение украинского кризиса. После этого помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Москва передала Вашингтону некие сигналы по Украине.