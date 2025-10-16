Трамп: США ведут торговую войну с Китаем

«Мы ведем одну сейчас», — заявил он на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос о том, может ли ситуация в отношениях с Китаем дойти до торговой войны.

Ранее Трамп объявил о значительном увеличении пошлин на китайскую продукцию и других мерах в области торговли в ответ на предполагаемые попытки Пекина ограничить экспорт редкоземельных металлов.

После заявления американского президента о введении новых таможенных сборов против Китая на крипторынке произошел резкий спад. Bloomberg сообщает, что это падение стало рекордным, начиная с апреля 2025 года.

