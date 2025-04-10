Трамп: США ценят решение РФ освободить осужденную по делу о госизмене Карелину

Президент США Дональд Трамп высоко оценил решение России об обмене заключенными между Москвой и Вашингтоном, сообщает РИА Новости .

Американский лидер на заседании кабинета администрации встретился с журналистами и прокомментировал освобождение Россией осужденной за госизмену Ксении Карелиной.

«Мы ценим это», — сказал Трамп.

Обмен заключенными состоялся 10 апреля в Абу-Даби. Москва освободила Карелину, осужденную на 12 лет колонии. Она была помилована указом президента РФ. Женщину передали Штатам.

На родину же вернулся Артур Петров, арестованный в 2023 году на Кипре по просьбе США. Россиянин уже находится в России.