Петров прибыл в РФ в рамках обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном

Во второй половине дня 10 апреля в России приземлился самолет с Артуром Петровым, которого обменяли на гражданку Америки Ксению Карелину. Россиянин пообщался с журналистами и заявил, что новость по обмену для него была неожиданной, пишет РЕН ТВ .

На опубликованных в Сети кадрах видно, как двое сопровождающих ведут американку Ксению Карелину навстречу россиянину Артуру Петрову. Затем стороны обмениваются заключенными.

После того как Петров поднялся на борт самолета, его осмотрели медики. По словам россиянина, все произошло так стремительно, что он не успел оповестить близких о своем возвращении.

«Не успел оповестить родных, внезапно позвали на суд. Из суда уже увезли в Вашингтон, и оттуда сразу в самолет. Хочу домой», — сказал Петров.

Самолет с россиянином уже прибыл на родину. Также на кадрах видно, как Петров покинул воздушное судно.

Артура Петрова арестовали на Кипре в 2023 году по запросу американских силовиков. Мужчину обвинили в контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег. Позднее россиянина, который имеет также гражданство Германии, доставили в США.