Россия и США провели новый обмен заключенными «в рамках сделки, организованной спецслужбами», утверждает газета The Wall Street Journal . Москва освободила приговоренную к 12 годам колонии Ксению Карелину, имеющую двойное гражданство РФ и США, Вашингтон — гражданина ФРГ и РФ Артура Петрова, арестованного в 2023 году на Кипре.

Обмен состоялся 10 апреля в Абу-Даби. Этим шагом США и Россия хотели показать продолжающееся укрепление доверия на фоне стремления завершить конфликт на Украине, добавляет издание.

Переговоры об обмене заключенными вели директор ЦРУ Джон Рэтклифф и «высокопоставленный сотрудник российской разведки», заявили в Центральном разведывательном управлении. Это также указывает на улучшение взаимодействия разведсообществ Москвы и Вашингтона, говорится в статье.

Жительницу Лос-Анджелеса Ксению Карелину задержали в феврале 2024 года после прилета в Екатеринбург. В августе 2024 года ее приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене. Обвинение заявляло, что подсудимая перевела деньги организации, которая использовала эти средства для помощи армии Украины.

США обвиняли Артура Петрова в контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег. В августе 2023 года его арестовали на Кипре по запросу американских силовиков. После этого гражданина России и Германии экстрадировали в Соединенные Штаты.