ФСБ поделилась первыми кадрами по обмену Петрова на Карелину

Россия и США провели новый обмен заключенными. Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ показала первые кадры по обмену россиянина Артура Петрова на гражданку Америки Ксению Карелину, пишет РИА Новости .

В обнародованном ролике видно, как к самолету подъезжает белый фургон и останавливается. Из открытой двери выходит Ксения Карелина, которую встречают два человека, затем один из них сопровождает девушку к самолету.

Далее Ксения Карелина по трапу поднимается на борт воздушного судна, а следом за ней в самолет идут двое сопровождающих.

Ранее сообщалось, что Москва и Вашингтон договорились обменяться заключенными в рамках сделки, которую организовали спецслужбы.