ФСБ: президент РФ помиловал переданную США Карелину в апреле

Ксения Карелина, которую передали Соединенным Штатам в рамках обмена заключенными, была помилована указом президента РФ Владимира Путина в апреле, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Карелина, у которой российское и американское гражданство, была осуждена на 12 лет колонии за госизмену. Речь идет об оказании финансовой помощи иностранному государству.

В апреле женщина была помилована благодаря указу президента РФ.

В четверг в Абу-Даби произошел обмен заключенными между Россией и США. Задержанный на Кипре по американскому запросу и экстрадированный ранее в Штаты россиянин Артур Петров, обвиняемый в нарушении закона об экспортном контроле, был обменян на Карелину. Он вернется на родину.

Между тем 10 апреля РФ и США проводят очередные переговоры в Стамбуле. Страны обсудят работу посольств.