Трамп: США могут вернуть все деньги, потраченные на финансирование Украины

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может возместить затраты на поддержку Украины за счет сделки с Киевом о разработке природных ресурсов, сообщает «Коммерсант» .

Глава Белого дома подчеркнул, что экс-глава государства Джо Байден отдал около 350 млрд долларов на поддержку киевского режима с начала конфликта.

«Теперь я вернул значительную часть этого, поскольку мы заключили сделку по редкоземельным элементам… Мы вернем значительную часть этих денег. Может быть, все эти деньги, а может быть, еще больше», — сказал Трамп.

В конце апреля прошлого года Киев и Вашингтон подписали соглашение о природных ресурсах Украины. В рамках сделки по редкоземельным металлам будет создан инвестиционный фонд по восстановлению Украины. Почему редкоземельные металлы постоянно упоминает Трамп и как дела с ними обстоят в России, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.