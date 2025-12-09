Трамп: США больше не тратят деньги на Украину

Трамп: я ничего не дал Украине, только «Джавелины»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не тратят денежные средства на поддержку Украины, а лишь расходуют время на достижение мирного урегулирования конфликта, сообщает газета «Известия».

С соответствующей речью он выступил на заседании Кабинета министров, трансляцию которого вел телеканал NBC News.

«Байден выделил Украине 350 миллиардов долларов. Знаете, что я им дал? Ничего. Ну, сначала я дал им „Джавелины“, они уничтожили танки», — заявил Трамп.

Американский лидер также пояснил, что США продают оружие Североатлантическому альянсу по полной стоимости, и значительная часть этих вооружений в итоге направляется на Украину.

Это заявление было сделано на фоне дебатов в Конгрессе о проекте бюджета Пентагона, который предусматривает выделение 400 млн долларов на поддержку Украины в 2026 году, а также критики со стороны части республиканцев, требующих прекратить финансирование Киева.

