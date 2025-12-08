В Конгрессе США призвали исключить военную помощь Киеву

Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна выступила с резкой критикой планов выделения Украине 400 миллионов долларов военной помощи в 2026 году.

В своем заявлении в соцсети X она связала отказ от финансирования с нежеланием украинского руководства, по ее мнению, реагировать на мирные инициативы президента Дональда Трампа.

«Тот факт, что Конгресс все еще выделяет им финансирование, ужасает. Это необходимо исключить», — написала Луна, имея в виду Закон о национальной обороне (NDAA). Она также призвала обратить внимание на проблему коррупции на Украине.

Ранее в опубликованном проекте бюджета Пентагона на 2026–2027 годы было предусмотрено выделение по 400 млн Украине ежегодно, что в сумме составляет 800 млн.

Голосование по этому документу в Конгрессе должно начаться на текущей неделе.



Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.