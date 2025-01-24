Трамп снова заявил о желании сделать Канаду частью США

Американский лидер Дональд Трамп вновь заговорил о том, что хотел бы видеть Канаду 51-м штатом США, сообщает ТАСС .

Республиканец желает, чтобы страна вошла в состав Соединенных Штатов. Он пообещал, что если это произойдет, то Канада получит «гигантское» налоговое послабление.

Также американский лидер заявил, что если Канада станет частью Соединенных Штатов, то она получит военные преимущества. Кроме того, по словам Трампа, ее ждет улучшение в сфере здравоохранения.

Ранее Трамп показал, как изменится Америка в составе с Канадой. Он опубликовал карту, где Канада — часть Штатов.

Между тем премьер Канады Джастин Трюдо отверг возможность присоединения страны к США. Однако он добавил, что оба государства выиграют от партнерства в торговле.