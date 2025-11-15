Трамп сказал, что определился с дальнейшими действиями США против Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп сказал журналистам на борту своего самолета, что у него появилось мнение о дальнейших шагах, которые США предпримут против Венесуэлы. Однако планы политик раскрывать отказался, сообщает ТАСС .

«Я составил свое мнение», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что Соединенным Штатам удалось добиться крупного прогресса с Венесуэлой в связи с вопросами, которые касаются прекращения продаж наркотиков.

Ранее администрация Трампа создала юридическое обоснование для военных операций в отношении наркотрафика в Карибском море. В США объявили синтетический опиоид фентанил потенциальным химическим оружием. Также, в соответствии с меморандумом Минюста Соединенных Штатов, наркокартели считают иностранными террористическими организациями. Из-за этого они стали законными военными целями для ВС США.

Также Трампу показали обновленные варианты военных действий против Венесуэлы. Среди них оказались удары по наземным целям.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.