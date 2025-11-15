Минюст США признал наркокартели потенциальным обладателем химоружия

Администрация президента США Дональда Трампа разработала юридическое обоснование для военных операций против наркотрафика в Карибском море, объявив синтетический опиоид фентанил потенциальным химическим оружием, сообщает РБК.

Согласно меморандуму Минюста США, содержание которого раскрыла The Wall Street Journal, наркокартели признаны иностранными террористическими организациями, что делает их законными военными целями.

В документе подчеркивается, что группировки «занимаются контрабандой наркотиков для финансирования смертоносных действий против США», при этом прямое упоминание о противодействии распространению химоружия отсутствует.

На фоне начала операции Southern Spear у берегов Венесуэлы Пентагон рассматривает возможность расширения ударов на наземные цели, хотя официально такие планы отрицаются. Президент Николас Мадуро призвал к деэскалации, а Кремль выразил надежду на предотвращение дальнейшей дестабилизации в регионе.