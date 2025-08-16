Трамп сказал, что еще не собирается вводить санкции против России

Американский президент Дональд Трамп ответил на вопрос о возможности увеличения давления на РФ и ее торговых партнеров. Он сказал, что планирует подумать над этим вопросом на протяжении двух-трех недель, сообщает РИА Новости .

На фоне прошедшей встречи с президентом России Владимиром Путиным 15 августа в Анкоридже на Аляске Трамп сказал, что в данный момент думать о санкциях не нужно. Но Трамп может вернуться к этому вопросу позже.

Ранее президент США заявил, что Путин на встрече передал ему список из тысячи военнопленных, которых Украина должна принять. Трамп сказал, что российский лидер готов освободить этих солдат.

Также Трамп заявил, что Россия и США оказались близки к окончанию украинского конфликта. Однако Киев может отказаться.