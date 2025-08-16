Вашингтон возложил ответственность за мир на Киев

Трамп: США и Россия близки к сделке, но Зеленский может сказать «нет»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Москва близки к соглашению по урегулированию на Украине, но Киев может отказаться, сообщает РБК .

«Мы близки к сделке. Украине надо будет согласиться на нее. Может, они скажут „нет“», — сказал Трамп после переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске в интервью Fox News.

Трамп также допустил свое участие в возможной встрече Путина и Зеленского, подчеркнув, что окончательное решение остается за Киевом.

Отдельно Трамп упомянул о необходимости участия европейских стран в урегулировании. В то же время он воздержался от конкретных комментариев по содержанию потенциального соглашения.