Трамп заявил о готовности России освободить более тысячи военнопленных

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске американский лидер Дональд Трамп в эфире Fox News сообщил о получении от России списка, включающего более тысячи военнопленных, которых Украина должна принять.

«У меня есть книга с тысячами людей. Мне её сегодня предоставили. Тысячи людей, военнопленных, которых освободят. У нас будет тысяча, больше тысячи военнопленных, которых освободят», — заявил президент США.

На вопрос о возможной реакции Киева Трамп ответил, что Украине «придётся это принять».

Ранее Трамп заявил, что Украина может отказаться от мирных предложений, которые вырабатывают Вашингтон и Москва.