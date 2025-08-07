Трамп сделает заявление по урегулированию украинского конфликта вечером 7 августа

сегодня в 17:17

Трамп выступит с заявлением по украинскому конфликту 7 августа в 23:30

Президент США Дональд Трамп сделает заявление по поводу урегулирования украинского конфликта 7 августа в 23:30. Он выступит в Белом доме, сообщает РБК со ссылкой на расписание президента Соединенных Штатов.

Трамп сделает заявление в его Восточном зале.

Ранее сообщалось, что переговоры президента России Владимира Путина и Трампа могут пройти в ОАЭ. Глава РФ отметил, что государство — одно из наиболее подходящих мест для этого.

Помощник президента России Юрий Ушаков считает следующую неделю ориентиром для встречи Путина и Трампа. Однако непросто прогнозировать, какое количество дней понадобится, чтобы подготовить встречу глав стран.