Трамп сделает заявление по урегулированию украинского конфликта вечером 7 августа
Трамп выступит с заявлением по украинскому конфликту 7 августа в 23:30
Фото - © РИА Новости
Президент США Дональд Трамп сделает заявление по поводу урегулирования украинского конфликта 7 августа в 23:30. Он выступит в Белом доме, сообщает РБК со ссылкой на расписание президента Соединенных Штатов.
Трамп сделает заявление в его Восточном зале.
Ранее сообщалось, что переговоры президента России Владимира Путина и Трампа могут пройти в ОАЭ. Глава РФ отметил, что государство — одно из наиболее подходящих мест для этого.
Помощник президента России Юрий Ушаков считает следующую неделю ориентиром для встречи Путина и Трампа. Однако непросто прогнозировать, какое количество дней понадобится, чтобы подготовить встречу глав стран.