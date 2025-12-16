Трамп считает, что Украина уже потеряла территории

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, какой стимул у Украины от отказываться от территорий, если для страны вырабатываются гарантии безопасности аналогичные Пятой статье НАТО.

Как отметил Трамп, Штаты и Европа работают над указанными гарантиями, чтобы конфликт на Украине не разгорелся снова после завершения работ по его урегулированию.

Ранее американский лидер высказал мнение, что российский президент Владимир Путин хочет завершения конфликта на Украине.

