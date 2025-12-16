Трамп: Москва согласится на западные гарантии безопасности для Киева

Во время мероприятия в Белом доме президент США Дональд Трамп высказал мнение, что российский лидер Владимир Путин хочет завершения конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

«Я, на самом деле, считаю, что президент Путин хочет, чтобы это (украинский конфликт — ред.) закончилось», — заявил Трамп.

Отвечая на вопрос о территориальном аспекте урегулирования, американский президент констатировал: «Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена».

Как сообщил изданию Axios на условиях анонимности высокопоставленный американский чиновник, Трамп также уверен, что сможет убедить Россию согласиться на предоставление Украине гарантий безопасности со стороны Запада, аналогичных ключевому принципу коллективной обороны НАТО, закрепленному в пятой статье устава альянса.

«Президент Трамп считает, что он сможет убедить Россию принять эту гарантию, аналогичную статье 5 (устава — ред.) НАТО», — отметил источник.

Такие гарантии означали бы, что вооруженное нападение на Украину будет рассматриваться как нападение на все страны-гаранты, хотя конкретный механизм и состав участников такого соглашения не уточняются.

