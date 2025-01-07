Трамп считает, что Путин хочет провести с ним переговоры по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что пока не знает, когда лично встретится с российским лидером Владимиром Путиным, но уверен, что тот хочет провести переговоры по Украине, пишет ТАСС .

«Не могу вам ничего сказать по этому поводу (по поводу встречи с Путиным — ред.) Я знаю, что он (Путин — ред.) хотел бы встретиться», — заявил Трамп, предполагая, что Путин хотел бы провести переговоры по Украине.

По данным РИА Новости, Трамп точно не готов встречаться с российским президентом до своей инаугурации, которая состоится 20 января. Он считает такую встречу недопустимой до официально возвращения в Белый дом в качестве легитимного президента США.

Ранее Трамп сообщил, что ему понятны чувства Москвы, когда речь идет о вступлении Украины в состав НАТО. По мнению избранного президента США, все, что в настоящее время происходит на Украине, является большой ошибкой Джо Байдена, чей президентский срок в США заканчивается.