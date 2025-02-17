Трамп разрешит Европе закупать у США оружие для Украины
Американский президент Дональд Трамп заявил, что вашингтонская администрация разрешит странам ЕС закупать оружие для поставок на Украину, пишет ТАСС.
По его словам, разрешение будет распространяться и на остальную продукцию американского военно-промышленного комплекса
«Да, я сделаю это», — сказал Трамп, даст ли он такое разрешение.
Киев готов пойти на практически любые требования Вашингтона, чтобы сохранить его поддержку. Украина согласится даже на массовую поставку яиц в США, в шутку сказал журналистам The Washington Post (WP) чиновник соседней страны.