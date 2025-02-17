сегодня в 05:19

Трамп разрешит Европе закупать у США оружие для Украины

Американский президент Дональд Трамп заявил, что вашингтонская администрация разрешит странам ЕС закупать оружие для поставок на Украину, пишет ТАСС .

По его словам, разрешение будет распространяться и на остальную продукцию американского военно-промышленного комплекса

«Да, я сделаю это», — сказал Трамп, даст ли он такое разрешение.

Киев готов пойти на практически любые требования Вашингтона, чтобы сохранить его поддержку. Украина согласится даже на массовую поставку яиц в США, в шутку сказал журналистам The Washington Post (WP) чиновник соседней страны.