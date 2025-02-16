WP: на Украине в шутку предложили США купить свои яйца в обмен на помощь

Киев готов пойти на практически любые требования Вашингтона, чтобы сохранить его поддержку. Украина согласится даже на массовую поставку яиц в США, в шутку сказал журналистам The Washington Post (WP) чиновник соседней страны, сообщает РБК .

Государство располагает большим количеством этих продуктов. При этом в Соединенных Штатах стоимость яиц сильно увеличилась за последнее время.

15 февраля телеканал Fox News сообщил, что Украина не примет участия в переговорах между Россией и США в Саудовской Аравии. Киевских чиновников никто о ней не информировал и не приглашал.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сказал, что условием для переговоров по Украине станут уступки по территории.