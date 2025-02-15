Келлог предположил условия России при заключении мира на Украине
Келлог считает территориальные уступки России условием для переговоров
Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог предположил, что условием для переговоров по Украине станут уступки России по территории, сообщает РИА Новости.
«Мой взгляд, придется пойти и на такие вещи, как территориальные уступки», — сообщил американский чиновник при дискуссии, организованной на конференции в Мюнхене.
Келлог не привел детали, но уточнил, что также ждет от Москвы «отказа от использования силы» в будущем.
Ранее сообщалось, что главы внешнеполитических ведомств России США Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили тему переговоров о выходе из украинского конфликта, которую вынесут на готовящуюся встречу российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.