Трамп рассказал об «очень интересных» словах Путина про нечестные выборы

Президент России Владимир Путин назвал выборы президента США в 2020 году, в которых победил демократ Джозеф Байден, сфальсифицированными. Такое заявление сделал глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, назвав комментарий российского коллеги «очень интересным», сообщает Lenta.ru со ссылкой на Fox News.

По словам республиканца, во время прошедшего на Аляске российско-американского саммита Путин рассказал о несовершенстве избирательной системы США. Российский лидер указал на то, что итоги президентской гонки в 2020 году, в котором Трамп проиграл Байдену, оказались сфальсифицированы, потому что в стране действует голосование по почте.

«Путин сказал одну из самых интересных вещей. Он сказал, что ваши выборы были сфальсифицированы, потому что у вас голосование по почте», — сказал Трамп.

Путин заявил, что «ни в одной стране» нет почтового голосования, добавил Трамп. По словам хозяина Белого дома, российский президент также выразил мнение, что невозможно одновременно иметь честные выборы и голосовать почтовым методом.

«Это было очень интересно», — признался Трамп.

Президенты России и США проводили переговоры на Аляске с 15 по 16 августа. Лидеры обсуждали урегулирование конфликта на Украине, в котором, по словам Трампа, наметился прогресс. После встречи глава США заявил, что российская сторона заинтересована в завершении конфликта, и призвал Киев заключить договоренность с Москвой.