сегодня в 23:46

Трамп рассказал, что США уже ведут разработку нового истребителя F-47

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США уже ведут разработку нового истребителя F-47, сообщает RT .

По его словам, за производство истребителя отвечает компания Boeing, которая выиграла тендер.

Отмечается, что самолет имеет «беспрецедентные характеристики и в плане малозаметности, и в плане скорости».

«Они дорабатывают свое производство и уже приступили к работе над F-47», — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что российский легкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate готовится к своему первому полету, который запланирован на начало 2026 года.

