Трамп раскрыл список преемников на пост президента США
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что вице-президент страны Джей Ди Вэнс выдвинет кандидатуру на пост следующего главы США после его ухода. Об этом действующий американский лидер рассказал в интервью телеканалу NBC News, сообщает РИА Новости.
Трамп сказал, что Джей Ди Вэнс проделывает фантастическую работу. Он, возможно, находится в списке преемников.
Вэнс — блестящий политик. Однако Трамп не планирует вовлекаться в это.
Глава США упомянул американского государственного секретаря Марко Рубио. Трамп и его считает «отличным».
Ранее президент США высоко оценил шансы на завершение украинского кризиса. Но есть и вероятность, что урегулировать кризис между государствами не выйдет, поскольку у обеих сторон имеется огромная ненависть по отношению друг к другу.