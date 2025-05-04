Трамп раскрыл список преемников на пост президента США

Трамп не исключил, что Вэнс станет следующим президентом США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что вице-президент страны Джей Ди Вэнс выдвинет кандидатуру на пост следующего главы США после его ухода. Об этом действующий американский лидер рассказал в интервью телеканалу NBC News, сообщает РИА Новости .

Трамп сказал, что Джей Ди Вэнс проделывает фантастическую работу. Он, возможно, находится в списке преемников.

Вэнс — блестящий политик. Однако Трамп не планирует вовлекаться в это.

Глава США упомянул американского государственного секретаря Марко Рубио. Трамп и его считает «отличным».

Ранее президент США высоко оценил шансы на завершение украинского кризиса. Но есть и вероятность, что урегулировать кризис между государствами не выйдет, поскольку у обеих сторон имеется огромная ненависть по отношению друг к другу.