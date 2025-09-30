Трамп раскритиковал Путина из-за того, что он не окончил конфликт за неделю

Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал российского коллегу Владимира Путина. По словам политика, он разочарован в лидере России из-за того, что тот не закончил конфликт на Украине «за неделю», сообщает Clash Report .

«Я так разочарован Путиным. Я думал, что он быстро с этим разберется. Он должен был закончить (конфликт - ред.) за неделю», — сказал Трамп в обращении к американским генералам и адмиралам в Вирджинии.

До возвращения в Белый дом республиканец неоднократно обещал, что урегулирует украинский кризис «за 24 часа», регулярно повторяя, что конфликта можно было избежать, если бы он оставался президентом. Вернувшись в Овальный кабинет, Трамп говорил, что его слова о завершении конфликта на Украине «за сутки» были отчасти «сарказмом».

Двумя неделями ранее американский президент также утверждал, что российский лидер «подвел его» по вопросу украинского урегулирования.

Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что заинтересован в урегулировании конфликта на Украине. Президент России делает многое для разрешения противостояния мирными методами, заявляли в Кремле.

