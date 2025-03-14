Трамп пояснил свой предвыборный лозунг о завершении конфликта на Украине
Трамп: слова о завершении конфликта на Украине за 24 часа были сарказмом
Слова о завершении конфликта на Украине за 24 часа были сарказмом, заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости.
"Я был несколько саркастичен, когда говорил, что сделаю это. На самом деле я считаю, что смогу добиться урегулирования, полагаю, что буду успешен в этом", - заявил американский лидер.
Тезис о завершении конфликта на Украине за сутки был одним из основных во время предвыборной кампании Трампа на должность главы Белого дома.
Позднее он определил этот срок сто дней.