Трамп пояснил свой предвыборный лозунг о завершении конфликта на Украине

Трамп: слова о завершении конфликта на Украине за 24 часа были сарказмом

Слова о завершении конфликта на Украине за 24 часа были сарказмом, заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости .

"Я был несколько саркастичен, когда говорил, что сделаю это. На самом деле я считаю, что смогу добиться урегулирования, полагаю, что буду успешен в этом", - заявил американский лидер.

Тезис о завершении конфликта на Украине за сутки был одним из основных во время предвыборной кампании Трампа на должность главы Белого дома.

Позднее он определил этот срок сто дней.