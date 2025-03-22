Трамп: против РФ санкций больше, чем против кого бы то ни было

Американский президент Дональд Трамп заявил, что против РФ действует больше санкций, чем в отношении кого бы то ни было, сообщает РИА Новости .

«Они имеют больше санкций, чем кто бы то ни было», — заявил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что на Россию наложили 28 595 санкций. По словам президента, против российской стороны ввели в разы больше рестрикций, чем против всех других государств.

США ослабят введенные против России санкции после договоренности о прекращении огня на Украине, заявил посланник американского президента Стив Уиткофф. Он выразил уверенность, что Москва и Вашингтон, «очевидно», обсудят американские рестрикции в определенное время.