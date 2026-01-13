Трамп призвал граждан США покинуть Иран

«Им следует покинуть страну», — заявил американский лидер, открыто выразив поддержку участникам массовых протестов, охвативших Иран.

Иранские власти категорически отвергают обвинения во внутреннем кризисе и видят корень проблемы во вмешательстве извне. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о наличии многочисленных доказательств причастности США и Израиля к организации беспорядков. В качестве аргументов он привел публикации в израильских СМИ и заявление экс-главы Госдепа Майка Помпео, который в соцсетях поддерживал протестующих.

Ранее Трамп призвал оппозицию захватывать государственные учреждения.

