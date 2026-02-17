Трамп: предстоящие переговоры в Женеве будут значительными
Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящие переговоры по урегулированию украинского конфликта в Женеве будут значительными, сообщает РИА Новости.
«Это важные переговоры», — отметил он.
При этом он добавил, что переговоры будут простыми. Кроме того, американский президент призвал Украину скорее идти на мирный процесс.
Ранее сообщалось, что отечественные переговорщики прилетят в Женеву около пяти-шести часов утра 17 февраля. Обратный путь у них запланирован на вечер 18 февраля.
Это предварительное время. По словам источника ТАСС, «все может переиграться».
Отмечалось, что делегацию России на переговорах по Украине в Женеве расширят до 20 человек. Возглавит ее помощник президента Владимир Мединский.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на переговорах в Женеве обсудят широкий спектр вопросов, в том числе речь пойдет о территориях.
