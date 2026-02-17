сегодня в 05:19

Трамп: предстоящие переговоры в Женеве будут значительными

Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящие переговоры по урегулированию украинского конфликта в Женеве будут значительными, сообщает РИА Новости .

«Это важные переговоры», — отметил он.

При этом он добавил, что переговоры будут простыми. Кроме того, американский президент призвал Украину скорее идти на мирный процесс.

Ранее сообщалось, что отечественные переговорщики прилетят в Женеву около пяти-шести часов утра 17 февраля. Обратный путь у них запланирован на вечер 18 февраля.

Это предварительное время. По словам источника ТАСС, «все может переиграться».

Отмечалось, что делегацию России на переговорах по Украине в Женеве расширят до 20 человек. Возглавит ее помощник президента Владимир Мединский.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на переговорах в Женеве обсудят широкий спектр вопросов, в том числе речь пойдет о территориях.

