Трамп предложит Путину экономические стимулы для продвижения в переговорах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может предложить российскому коллеге Владимиру Путину экономические стимулы для РФ. Взамен хозяин Белого дома потребует прогресса в мирных переговорах, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК .

Он добавил, что в улучшении отношений между РФ и иными государствами мира есть большое количество экономических выгод.

Переговоры Трампа и Путина начались около 18:00 по московскому времени. Неизвестно, о чем конкретно говорили лидеры России и США.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп сделает публичные заявления после звонков Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава США позвонит в Киев после переговоров с лидером России.