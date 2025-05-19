Белый дом: Трамп сделает публичные заявления после звонков Путину и Зеленскому

Американский президент Дональд Трамп 19 мая созвонится сначала с российским лидером Владимиром Путиным, затем с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего сделает публичное заявление. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, пишет РИА Новости .

По словам Левитт, первый звонок Трамп совершит Путину в 10:00 (17:00 в Москве — ред.), а Зеленскому позвонит после того, как закончит разговор с российским лидером. Сколько по времени могут длиться беседы, не уточняется.

«Вы услышите лично президента или меня после того, как эти звонки закончатся», — заявила Левитт.

По словам официального представителя Белого дома, оба звонка для Америки являются очень важными.

Ранее сообщалось, что на фоне новостей о телефонных переговорах Путина и Трампа индекс Мосбиржи начал расти, а рубль укреплять свои позиции по отношению к китайскому юаню.