Начались телефонные переговоры Путина и Трампа об урегулировании на Украине

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали телефонные переговоры об урегулировании конфликта на Украине, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом. Ожидается, что после этой беседы американский лидер созвонится с главой Украины Владимиром Зеленским.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Трамп сделает публичные заявления после переговоров с Путиным. По ее словам, диалог с президентами России и Украины очень важен для Соединенных Штатов.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что телефонная беседа Трампа и Путина необходима, потому что урегулирование на Украине зашло «в тупик».

В Кремле также сообщали, что личная встреча президентов РФ и США может состояться в ближайшее время.